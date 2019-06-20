العلا.. جراحة الـ3 ساعات تنقذ شابًا أصيب بمنطقة البطن ونزيف حادّ

عبر تدخل سريع أجراه فريق متخصص بمستشفى الأمير عبدالمحسن

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، في إنقاذ شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا؛ إثر تعرضه للإصابة في منطقة البطن مع نزيف داخلي حادّ، وتم التدخل الطبي بنجاح إلى أن غادر قسمَ العناية المركزة بحالة جيدة.

وأوضح استشاري قسم الجراحة الدكتور عاطف حسن، أنه تم على الفور إدخال المصاب مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف عاجلة لمنطقة البطن؛ مؤكدًا أنه تمت السيطرة على النزيف واستئصال الأجزاء المتهتكة والمعقدة من الأمعاء، واستئصال القولون الأيمن؛ إثر تعرضه لتهتك شديد.

وأشار "حسن" إلى أنه تم إعادة توصيل الأمعاء، بالإضافة إلى عمل استكشاف والسيطرة على نزيف خلف البريتون حول الاثني عشر والكلى والحالب الأيمن؛ حيث وُجد أيضًا كسر في فقرة قطنية والجانب الأيمن من عظم الحوض، وتم التعامل مع التهتك الشديد لجدار البطن للظهر الخلفية.

وأكد أن الجراحة استغرقت ثلاث ساعات أدخل بعدها المصاب إلى قسم العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة، وغادر العناية المركزة بحالة جيدة ولله الحمد.