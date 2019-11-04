كأس الملك: رأسية وتسديدة تعبر بالجبلين إلى دور الـ32

تأهل فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على فريق الثقبة بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول ومع حلول الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 47 سجل زوراب تيسكاريدز الهدف الأول لفريق الجبلين من رأسية أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 84 تمكن إبراهيم الطلحي من إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الثقبة.