العدالة يحتج على الاتحاد.. والصقري: موقفنا سليم

أعلن عبدالعزيز المضحي، رئيس نادي العدالة، تقديم احتجاج ضد فريق الاتحاد بسبب تسجيلهم 8 لاعبين أجانب.

وقال بعد التعادل: "لن نخوض في تفاصيل الاحتجاج، ولكن تبيّن لنا أن الاتحاد لديه ثلاثون لاعبًا مسجلون في القائمة، من ضمنهم ثمانية لاعبين أجانب، وهذا مخالف للائحة التي تنص على وجود سبعة لاعبين أجانب؛ لذلك قدّمنا الاحتجاج".

من جانبه، رد صالح الصقري، مدير الكرة في فريق الاتحاد، وقال: "موقفنا في القضية سليم. برونو لعب بعد موافقة رابطة المحترفين، وإذا كان هناك إشكالية فهي بين العدالة والرابطة".