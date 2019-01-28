أرين الحربي توقّع كتابها "ضوضاء" في معرض القاهرة الدولي

وقعت الكاتبة السعودية الشابة أرين موسى الحربي كتابها "ضوضاء من المشاعر" والذي يحتوي على نصوص من النثر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ50، والذي يعد واحداً من أهم التظاهرات الثقافية في منطقة الشرق الاوسط كأول مشاركة خارجية لها.

وقالت "الحربي": كلي فخر واعتزاز وأنا أشارك في هذا المحفل الكبير في معرض الكتاب الدولي في القاهرة وأتشرف بكوني فتاة من المملكة العربية السعودية.

ولدى الكاتبة السعودية ثلاثة إصدارات؛ الأول "ومضة وجع" والثاني "من ليالي الحنية"، وقد شاركت بالتوقيع مرتين في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الرياض.

وكان الجناح السعودي في المعرض قد شهد إقبالاً كبيراً من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم" الذي يمثل رسالة حب وسلام من المملكة لزوار المعرض.

ويضم الجناح السعودي عدداً كبيراً من دور النشر الأهلية وجهات حكومية ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة بجانب احتوائه على عدد ضخم من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة فضلاً عن تنظيمه برنامج ثقافي ثري، ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة رائعة.