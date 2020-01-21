كيف كشفت مقاتله إسرائيلية "الشبح" عن نفسها على ارتفاع 10 آلاف متر؟

أثناء تحليقها فوق منشأة نووية حساسة في صحراء النقب

كشفت مقاتلة إسرائيلية من طراز (إف-35) موقعها عن طريق الخطأ أثناء تحليقها فوق منشأة نووية حساسة في صحراء النقب.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المقاتلة الحربية، التي تعرف أيضاً بالشبح، كشفت عن نفسها على ارتفاع نحو 10 آلاف متر، طبقاً لـ"سكاي نيوز".

وارتكب قائد المقاتلة الخطأ الفادح عندما شغّل نظام الاستجابة غير المشفر، مما جعلها تظهر على النظام العالمي لتتبع الطائرات المدنية، وبالفعل، فقد رصد موقع "فلايت رادار" تحليق الطائرة الحربية.