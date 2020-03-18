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تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.