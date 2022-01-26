خبير طقس يتوقع: ارتفاع درجة الحرارة قليلًا اليوم

تَشَكل بعض الغبار خاصة في المواقع المفتوحة

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله ‌المسند، اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، فترفع درجة الحرارة قليلًا، وقد تتسبب في تشكل بعض الغبار؛ خاصة في المواقع المفتوحة في الوسط والغرب والشمال الغربي.

وقال: درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم.