"الأرصاد": أتربة مثارة على تبوك

تشمل "تيماء" حتى الـ5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

1

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 02:59 PM

تشمل "تيماء" حتى الـ5 مساء

"الأرصاد": أتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

0 1,069

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021