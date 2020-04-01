منظمات دولية تحذر من تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم بسبب "كورونا"

دعت للتعاون في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها

حذرت منظمات دولية من حصول نقص في المواد الغذائية على مستوى العالم؛ بسبب تعطل التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية؛ بسبب جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم، مشيرةً إلى أنه من الضروري تحقيق التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك: إن "الغموض حول توفر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير، التي قد تتسبب بدورها بنقص في السوق العالمية".

وأضافت المنظمات في بيانها: أنه "من المهم تأمين المبادلات التجارية؛ بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية على وجه خاص"، معربة عن خشيتها من تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء بسبب "كورونا".

وتابعت: "إن الحاجة إلى حماية الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي والعاملين في صناعة الأغذية الزراعية والتوزيع؛ بهدف التقليل من تفشي الفيروس في القطاع والحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية".

ومضت قائلة: "عندما تكون المسألة مسألة حماية الصحة ورفاهية المواطنين، ينبغي على الدول ضمان ألا تتسبب مجمل التدابير التجارية باضطرابات في سلاسل الإمدادات الغذائية، وأنه في فترات كهذه، يصبح التعاون الدولي ضرورياً".

واختتم البيان بالقول: "علينا ضمان ألا يؤدي تصدينا لوباء كوفيد-19 بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر للمنتجات الأساسية يفاقم الجوع وسوء التغذية".