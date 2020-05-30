المدينة المنورة.. 83% من إصابات كورونا تتعافي

شهدت اليوم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة

بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في المدينة المنورة، اليوم، 83.95% بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 203 حالات، ليصبح مجموع المتعافين 7973 شخصاً.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المدينة المنورة منذ بداية الأزمة 9497 حالة، من ضمنها 45 حالة سجلت هذا اليوم.

وبلغت نسبة الحالات النشطة 15.53% بعدد إجمالي 1475 حالة، فيما سجلت اليوم حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 49 حالة بنسبة بلغت 00.52.

وسجلت المدينة المنورة اليوم 45 حالة إصابة جديدة لتحل في المركز السابع بين مدن ومحافظات المملكة.