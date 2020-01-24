اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالموية ووالده يناشد سرعة كشف مصيره

العثور على سيارته متوقّفة على طريق الرياض السريع

تُواصل الجهات الأمنية بمحافظة الموية، البحث والتحري عن الشاب المفقود في ظروف غامضة "أحمد عثمان سعد الدوسري"، من سكان محافظة الخرمة، بعد العثور على سيارته متوقفة على طريق الرياض السريع بالموية.

وقال لـ"سبق" عثمان سعد الدوسري" (24 سنة) والد المفقود: ابني يعمل بالقطاع العسكري بالدمام، وقبل 3 أيام أبلغنا بسفره للخرمة لحضور مراسم عزاء أحد أقاربه.

وأضاف: مع انشغالنا بالعزاء وبعد انتهائه، شعرت بفقدانه، وبلغت الجهات المختصة وتم العثور على سيارته متوقفة بطريق الرياض وأبوابها مفتوحة وبعض مقتنياتها مكسرة وهو مفقود.

وناشد والد الشاب "أحمد الدوسري" بمساعدته لكشف مصير ابنه المفقود، والذي لا يعاني من أي مشاكل صحية ونفسية ومساعدته من أهل الخير.