"كلاسيكو" العالم بين ريال مدريد وبرشلونة .. لأول مرة في السعودية

فيما يلتقي أتلتيكو نظيره بيلباو في دور نصف النهائي

سيكون عشاق كرة القدم على موعد منتظر، الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث يُقام كلاسيكو العالم المرتقب الذي يجمع برشلونة ونظيره ريال مدريد لأول مرة في السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

فيما تجمع المواجهة الثانية المثيرة في دور نصف نهائي السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس 13 يناير.