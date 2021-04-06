نيابة عن ولي العهد.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18من طلبة "الدفاع الجوي"

شهد أداء الخريجين القَسَم وأعلن النتائج وكرّم المتفوقين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم حفل تخرج الدورة الـ(18) من طلبة الكلية، وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف، وكان في استقباله الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى قائد الكلية، اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي، كلمة تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لرئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل، ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية. مؤكدًا أن الطلاب تلقوا تدريبًا عسكريًّا فكريًّا وقياديًّا ولياقيًّا على أحدث المعايير القيادية؛ ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان؛ للدفاع عن الوطن، ونيل هذا الشرف العظيم.

وأوضح أن الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة، أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات، أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

بعد ذلك تم تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القَسَم، وجرى إعلان النتائج، وكرم رئيس هيئة الأركان العامة المتفوقين من الدفعة، كما تسلم هدية بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.



