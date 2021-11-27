وزير صحة جنوب إفريقيا: لا دليل علمياً على خطورة المتحور الجديد

ردود الفعل الأوروبية على ظهوره غير مبررة

قال وزير صحة جنوب إفريقيا، اليوم، إنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من كورونا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء -قبل قليل-: ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.

وتابع: لا دليل علمياً أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير.