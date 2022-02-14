روسيا عززت انتشارها العسكري على حدود أوكرانيا مجددًا

"كيربي" أشار إلى أن عدد الجنود الروس يفوق 100 ألف

ذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم (الاثنين)، أن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلانها عن انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأضاف "كيربي" لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع ولديه أكثر من 100 ألف جندي، وفقًا لـ"فرانس 24".