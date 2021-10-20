إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 241.58 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.58 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الوباء إلى 5 ملايين و120 ألفاً و137 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
إجمالي الوفيات الناتجة من الوباء 5 ملايين و120 ألفاً
تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.58 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الوباء إلى 5 ملايين و120 ألفاً و137 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.