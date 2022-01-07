خلال 24 ساعة.. تسجيل 2627 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات بلا وفيات

سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 2627 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 780.211 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس استقر عند 2170 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 751.086 حالة، بعد تعافي 930 مصابًا.