بطعنة غائرة.. مواطن يقتل شقيقه إثر خلاف بينهما في رابغ.. والشرطة تضبط القاتل

إثر خلاف نشب بينهما وتطور لمشاجرة

شهدت محافظة رابغ، مساء اليوم، واقعة مقتل مواطن على يد شقيقه بعد أن سدد له طعنة في صدره بآلة حادة من نوع "سكين" إثر خلاف بينهما، وأودت بحياته، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وضبطت القاتل الذي جرى تسليمه للشرطة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن خلافاً نشب بين مواطن وشقيقه، والاثنان في عقديهما الرابع، بمنزلهما، ليسدد القاتل طعنة نافذة إلى صدر شقيقه بعد مشاجرة وقعت بينهما أودت بحياته على الفور.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ الواقعة، وتم ضبط "القاتل" وتسليمه مع السلاح المستخدم في الجريمة للشرطة، والتي تستوقفه حالياً لحين اتخاذ الإجراءات من حيث تسليم أوراقه للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.