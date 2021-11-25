أمانة جدة والمرور يعلنان إغلاق طريق "فيصل بن فهد" للمتجهين

حتى نهاية السبت بسبب أعمال تحسين طرق مؤدية لمنطقة الفورملا 1

أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية يوم السبت القادم.

وبيَّن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر" أنه نظرًا لأعمال مشاريع تحسين الطرق المؤدية إلى منطقة سباق الفورمولا 1، وبالتعاون مع مرور جدة، سيتم إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد للمتجهين، وذلك من اليوم الخميس إلى نهاية بعد غد السبت 2021/ 11/ 27م.