4 جلسات حوارية و3 ورش و3 محاضرات علمية باليوم الأول لمنتدى "سنديان"

تناولت مواضيع مختلفة .. وقدمها مسؤولون ‏وخبراء ورواد أعمال اجتماعيون

شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان)، الذي انطلق؛ مساء أمس الأحد 6 فبراير؛ ‎عقد 4 جلسات حوارية و3 ورش عمل و3 محاضرات علمية، تناولت مواضيع مختلفة قدمها مسؤولون ‏وخبراء ومختصون ورواد أعمال اجتماعيون.



وتفصيلاً، اُستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس سامي الحصين نائب رئيس المنتدى، ثم عقدت الجلسة الحوارية الأولى التي أدارها د. سعيد العمودي الأستاذ المساعد بكليّة اللّغة العربيّة بالجامعة الإسلامية تحت عنوان "ثقافة‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎‎‏ ما بين الوعي‎ ‎والتطبيق"، وتحدث فيها كل من رائد بن خليل العيد محترف الابتكار المعتمد من المعهد العالمي للابتكار وإدارة المشاريع التنموية، وأحمد ابن هزاع رائد في العمل الخيري والاجتماعي ونائب رئيس جمعية البحرين لتقنية المعلومات، ود. بدر الرشيدي رئيس قسم الإدارة - الابتكار والإبداع بجامعة طيبة، وحمود‎ ‎المحمود رئيس‎ ‎تحرير مجلة هارفرد‎ ‎ريفيو.



وعقدت الجلسة الثانية التي أدارها د. فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات ورئيس منتدى الابتكار‎ ‎الاجتماعي تحت عنوان "سنديان التعليم"، وتحدث فيها كل من د.عبد ‏الله دحلان‎ ‎رئيس‎ ‎جامعة‎ ‎الأعمال والتكنولوجيا، ود. جمال نايفة عميد كلية الهندسة بجامعة الأمير محمد بن فهد، ود. عبيد المطيري عميد في كلية سليمان الراجحي للأعمال بجامعة سليمان الراجحي، وأ.د. عبدالعزيز السراني مدير جامعة طيبة، ود. عبدالرحمن الجابري – كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، ود. وليد الراجحي عميد التخطيط وإدارة الجودة بجامعة نزوى، وأ.د. نبيل بن علي الراجح رئيس جامعة الامير مقرن بن عبد العزيز.



أما الجلسة الثالثة التي أدارها د. عبدالله الجغيمان أستاذ تربية الموهوبين بجامعة الملك فيصل، فأقيمت تحت عنوان "جائزة الابتكار الاجتماعي.. الأهمية والأثر"، وتحدث فيها كل من: د. زياد الدريس سفير المملكة السابق لدى اليونسكو، ود. خالد العواد وكيل زارة التعليم، ود. حميد الشايجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي، ود. عبدالله الرخيص رئيس برنامج التنمية الوطني.



وأقيمت الجلسة الرابعة التي أدارها د. عبد الرحمن العليان مؤسس شركة وادي طيبة، تحت عنوان "تجارب ناجحة في الابتكار الاجتماعي"، وتحدث فيها كل من: الأميرة نوف بنت‎ ‎محمد‎ ‎الرئيس التنفيذي‎ ‎لمؤسسة‎ ‎الملك خالد الخيرية، و أ. د. عبداﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺮاﻧﻲ رئيس جامعة طيبة، والأمير منصور بن سعد آل سعود الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ود‎ .‎عبد‎ ‎المحسن‎ ‎الحربي الأمين‎ ‎العام لمؤسسة‎ ‎تكافل لرعاية الأيتام، وأ. أنس بن صالح صيرفي رئيس مؤسسة صيرفي الاجتماعية.

وعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى 3 محاضرات علمية، أقيمت الأولى تحت عنوان "تجارب دولية في الابتكار الاجتماعي" قدمتها د. وندي تريل، فيما أقيمت الثانية تحت عنوان “العدالة‎ ‎الاجتماعية.. ‎الإنسان‎ ‎كقيمة” قدمها‏ م. سامي الحصين نائب رئيس المنتدى، أما المحاضرة الثالثة فأقيمت تحت عنوان “إعادة‎ ‎تعريف علاقتنا‎ ‎بالطبيعة”، وقدمتها د. دانا فيشر أستاذة في قسم علم الاجتماع ومديرة برنامج المجتمع والبيئة في جامعة ماريلاند.



وتضمنت فعاليات اليوم الأول عقد 3 ورش عمل، أقيمت الأولى تحت عنوان “فكر‎ ‎التخطيط للابتكار‎ ‎الاجتماعي”، وقدمها عبد الواحد الغانم مؤسس شركة وطن الابتكار رئيس رابطة معهد الابتكار العالمي، فيما عقدت الثانية ‏تحت عنوان “إدارة‎ ‎التَغيرات هي‎ ‎قاعدة‎ ‎للتغيير”، وقدمها م‎. سلطان الشريف مستشار‎ ‎ومدرب‎ ‎إدارة‎ ‎التغيير‎ ‎في‎ ‎مدينة الملك‎ ‎عبدالله‎ ‎للطاقة‎ ‎الذرية والمتجددة، بينما أقيمت الثالثة تحت عنوان “الاستثمار الذكي وتنمية المال”، وقدمها حسين سرور من بنك التنمية الاجتماعية.