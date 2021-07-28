طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

من الساعة 1 ظهراً حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:28 AM

من الساعة 1 ظهراً حتى الـ 8 مساءً

طقس المدينة المنوّرة اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة 1 ظهراً تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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