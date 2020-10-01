683 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 35.208

وفاة 8 مرضى خلال 24 ساعة

سجلت ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم: إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد بلغ 559 حالة والإصابات 35208.

فيروس كورونا الجديد

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01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 09:55 PM

وفاة 8 مرضى خلال 24 ساعة

683 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 35.208

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

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سجلت ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم: إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد بلغ 559 حالة والإصابات 35208.

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فيروس كورونا الجديد

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