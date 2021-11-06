خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 10929 إصابة جديدة بكورونا و392 حالة وفاة

سجلت الهند 10929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و392 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت.



وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة النشطة يبلغ 148922 حالة. ووصل عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين في الهند إلى أكثر من مليار جرعة.