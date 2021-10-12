سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11542.88 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال لـ213 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 30.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11542.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 213 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بتروكيم، كيمانول، ودور، والبابطين، وصدر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أكوا باور، والخزف السعودي، وجدوى ريت السعودية، وعذيب للاتصالات، وأسمنت المدينة، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.93% و8.38%.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وأرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، كيان السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 134.23 نقطة ليقفل عند مستوى 23112.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1695 صفقة.