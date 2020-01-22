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في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع دول القارة العجوز

قال: لا يملكون خياراً.. ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الدول الأوروبية.



وأعاد الرئيس ترامب تهديده بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية من أجل الحصول على شروط أفضل في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أرجأ الرئيس أكثر من مرة فرض هذه الرسوم.



وصرح الرئيس ترامب في مقابلة تلفزيونية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقاً تجارياً، مضيفاً ”لا يملكون خياراً" مؤكداً أن الرسوم على السيارات الأوروبية قد تصل إلى 25 بالمئة.