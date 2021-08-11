"الجبير" يستعرض هاتفياً العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سريلانكا

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون بين البلدين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 05:03 PM

بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون بين البلدين

"الجبير" يستعرض هاتفياً العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سريلانكا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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