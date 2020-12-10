"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الساعة الـ9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وذكرت "الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.