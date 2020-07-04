"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 04 يوليو 2020، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.