"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏‏حائل ‏

الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية ‏وأتربة مثارة، ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏‎‏ ‏

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 11:17 AM

الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏‏حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية ‏وأتربة مثارة، ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏‎‏ ‏

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