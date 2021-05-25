"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏‏حائل ‏

الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية ‏وأتربة مثارة، ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏‎‏ ‏