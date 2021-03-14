حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.حائل الأرصاد حالة الطقس
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.