عسيري: هذه أحد الأسباب وراء الوضع المأساوي في الهند

اعتبر ما حدث تذكيرًا قاسيًا بدور الحشود البشرية في انتشار الأوبئة

كشف وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن أحد أسباب الوضع المأساوي في الهند حاليًا؛ هو تزامُن مهرجان ديني يُعقد كل ١٢ عامًا مع الجائحة، تجمّع فيه أكثر من 3 ملايين شخص على ضفاف نهر الغانغ.

وحذّر عسيري معتبرًا ما حدث تذكيرًا قاسيًا بدور الحشود البشرية في انتشار الأوبئة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 08:23 PM

اعتبر ما حدث تذكيرًا قاسيًا بدور الحشود البشرية في انتشار الأوبئة

عسيري: هذه أحد الأسباب وراء الوضع المأساوي في الهند

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن أحد أسباب الوضع المأساوي في الهند حاليًا؛ هو تزامُن مهرجان ديني يُعقد كل ١٢ عامًا مع الجائحة، تجمّع فيه أكثر من 3 ملايين شخص على ضفاف نهر الغانغ.

وحذّر عسيري معتبرًا ما حدث تذكيرًا قاسيًا بدور الحشود البشرية في انتشار الأوبئة.

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الهند فيروس كورونا الجديد

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