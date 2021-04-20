"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.