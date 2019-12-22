أمانة الرياض عن واقعة "السوداني والنمر": ألقى بنفسه وطلقتان أنهتا المشهد

قالت: استخدم حبلاً أحضره معه سلفاً وادّعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات

أصدرت أمانة الرياض، اليوم، بياناً حول الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز، كاشفة أن الزائر ألقى بنفسه داخل حديقة النمر بحبل أحضره معه سلفاً، وتم تخدير النمر بطلقتين، وإسعافه، موضحة أنه ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

تفصيلاً، قالت أمانة الرياض: إنه في الساعة العاشرة والنصف صباح أمس السبت أثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم، ألقى أحد الزوار بنفسه داخل حديقة النمر البنغالي، مستخدماً حبلاً أحضره معه سلفاً، ونزل به للأسفل، فهاجمته أنثى النمر، وتم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات، مما استوجب تدخل فريق العمل بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم إخراج الزائر سوداني الجنسية بعد تعرضه لجروح.

وتابعت: تم تقديم الإسعافات له حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية، ونُقِل المصاب لمدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤاله عن سبب ذلك ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.