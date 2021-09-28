التنبيه أولاً.. أمانة الرياض تنفّذ 31 ألف جولة رقابية وترصد عدة مخالفات

شملت عدم التقيد بالزي الموحد أثناء العمل وعدم توافر إضاءة كافية داخل المنشأة

نفّذت أمانة منطقة الرياض 31 ألف جولة رقابية حملت شعار #التنبيه_أولاً؛ مبينة أن المخالفات التي رصدتها تمحورت حول 5 أشياء.

وأضافت الأمانة أن المخالفات شملت عدم التقيد بالزي الموحد أثناء العمل، وعدم توافر إضاءة كافية داخل المنشأة، ووضع البضائع على الأرض مباشرة، وترك الأسلاك الكهربائية مكشوفة، وعدم مطابقة مساحة المحل للترخيص.