مدير مدني جازان يقلد  "المدخلي" رتبته الجديدة

قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس في مكتبة الملازم أول مهندس أحمد بن محمد عواجي المهجري المدخلي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".


وعبَّر النقيب مهندس أحمد المدخلي عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة اﻷمر، مؤكداً العزم على بذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 02:27 PM

مدير مدني جازان يقلد  "المدخلي" رتبته الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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قلّد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس في مكتبة الملازم أول مهندس أحمد بن محمد عواجي المهجري المدخلي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".


وعبَّر النقيب مهندس أحمد المدخلي عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة اﻷمر، مؤكداً العزم على بذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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