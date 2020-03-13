"كورونا" يعلّق المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الجانبان بحثا إمكانية عقد اجتماعات بتقنية الفيديو عن بعد

أعلنت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، اليوم؛ إلغاء اجتماع المفاوضين التجاريين من الجانبين، المقرر عقده الأسبوع القادم؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: إن الجانبين بحثا طرقًا أخرى لمواصلة التفاوض بما فيها إمكانية عقد اجتماعات عبر تقنية الفيديو عن بعد.

من جانب آخر أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاتحاد الأوروبي بعث للدول الأعضاء مسودة اتفاق تغطي العلاقة المستقبلية بين بريطانيا المجموعة في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية وصيد الأسماك، إلا أنه من المتوقع أن يرفضها الجانب البريطاني؛ لاحتوائها على فقرات تتعلق بالالتزام تجاه القوانين الأوروبية.