بعد جريمة الحرب الحوثية.. الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي

التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار

أكدت قناة #الإخبارية اليوم نقلاً عن مراسلها أن الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمطار في وقت سابق اليوم.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

وقال التحالف: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 03:44 PM

التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار

بعد جريمة الحرب الحوثية.. الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت قناة #الإخبارية اليوم نقلاً عن مراسلها أن الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمطار في وقت سابق اليوم.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

وقال التحالف: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

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