العيادات المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين تواصل خدماتها العلاجية

ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 216 مستفيداً، وعيادة الباطنية 378 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 230 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 691 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضاً، كما نفذت 26 نشاطاً للتخلص من النفايات.