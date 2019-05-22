"السعودية للكهرباء": الأمطار الغزيرة والصواعق وراء انقطاعات جبل فيفاء

أكدت حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة وتوفير أفضل المعدات والتجهيزات

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وتجاوب سريع ولحظي، وفقاً لأعلى معايير السلامة، ونوهت بحرصها على تطبيق معايير الشفافية خلال تعاملاتها مع المشتركين في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال رد الشركة على ما تم نشره في صحيفة "سبق" الإلكترونية، يوم الأربعاء بتاريخ 17/9/1440هـ، الموافق 22/5/2019م، بعنوان: "فطور وسحور على ضوء الشموع.. استياء بين أهالي فيفاء لانقطاع الكهرباء"، وأشارت الشركة إلى سقوط أعمدة ضغط عال على أحد المغذيات، بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة على جبال فيفا البارحة، وتم مباشرة الانقطاع وإعادة الخدمة لأغلب المشتركين في تمام الساعة، وذلك بعد عزل منطقة العطل فيما يجري العمل على إعادة الخدمة لنحو 19 مشتركاً متبقياً فقط.

وبينت الشركة أن سبب تأخر الإعادة لبعض المشتركين يرجع لعدم وجود طريق إلى موقع العطل بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي أدت لقطع الطرقات.

وجددت الشركة التأكيد على حرصها دائماً على تعزيز موثوقية الشبكة من خلال توفير أفضل المعدات والتجهيزات الكهربائية في كافة المحطات والشبكات ومواقع العمل التابعة لها لتوفير أفضل خدمة لمشتركيها.