فرص عمل للإناث المعاقات في الرياض.. "كاسب" تنطلق وهنا الآلية والمراحل

فريق عمل من أخصائيات نفسيات واجتماعيات وعلاج طبيعي يقوم بتقييم القدرات

أطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة، مبادرة "كاسب" الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير فرص العمل للحالات المستفيدة من خدماتها، بالتعاون مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات الأهلية الأخرى.

وأوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان، أن الوحدة وضعت آلية واضحة لتنفيذ المبادرة وخصصت لذلك فريق عمل مكون من: (أخصائيات نفسيات، وأخصائيات اجتماعيات، وأخصائيات العلاج الطبيعي) يتولى مهمة تقييم القدرات المكتسبة للحالات، والتعرف على احتياجات الوظائف المتاحة تحت إشراف مباشر من إدارة الوحدة.

وأشارت إلى أن الآلية تمرّ بعدة مراحل؛ أولها استقطاب الشراكات، ودراسة العروض المقدمة للتأكد من مدى جوداها ومناسبتها للفئات المستفيدة، ثم اختيار الجهة وعقد الشراكة معها، ثم مرحلة الحصر والفرز للحالات لاختيار المستفيدات الأكثر ملاءمة للوظائف المطروحة، وتدوين بياناتهن في نماذج مخصصة أعدت لذلك، ثم تأتي المرحلة ما قبل الأخيرة بالتواصل معهن وتعريفهن بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في سـوق العمل، وفي المرحلة النهائية يتم حصر أسماء المرشحات ترشيحاً نهائياً، ورفعها للجهة المعنية بالتوظيف؛ لتتولى بدورها مهمة التنسيق والتوظيف بما يتناسب مع خطة العمل لديها، ونوعية الوظائف الشاغرة، مع مراعاة قدرات كل مرشحة ورغباتها الشخصية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تنفذها وحدة الخدمات المساندة للإناث طوال العام، إلى جانب خدماتها الأساسية؛ بهدف المساهمة في انتقال مستفيداتها من الرعوية للتنموية وإعطائهن الفرصة للكشف عن قدراتهن الذاتية، وتمكينهن من الحصول على دخل مادي مستقل كبقية أفراد المجتمع.