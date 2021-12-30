قرار الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن يدخل حيز التنفيذ

"الداخلية": جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبَل الجهات الصحية المختصة

دخَل قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح اليوم (الخميس).

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم؛ مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبَل الجهات الصحية المختصة في المملكة؛ وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا؛ مؤكدة أهمية مسارعة الجميع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.