شاهد.. كليات الأفلاج تنظّم ورشة عمل عن "الروبوت NXT"

استعدادًا للملتقى العلمي الطلابي بجامعة الأمير سطام

نظّمت لجنة الملتقى العلمي بكليات الأفلاج، اليوم الأربعاء، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ ورشة عمل بعنوان: "الروبوت NXT"؛ استعدادًا للملتقى العلمي الطلابي بجامعة الأمير سطام.



وقدّم الدكتور محمد بن عويس آل كليب، عددًا من المحاور؛ منها "مقدمة عن الروبوت وبداياته والتطور الحاصل في التقنية ودخول الروبوت في جميع مجالات الحياة".



وقال إن الروبوت يعتمد في آلية عمله على جزأَين رئيسَين؛ هما: الفيزياء الميكانيكية، والبرمجة.



وشهدت ورشة العمل عرضًا مرئيًّا لمكونات الروبوت الميكانيكية، وأنواع المسابقات في مجال الروبوت، ومشاهدة مقاطع فيديو لمسابقات عدة لمصارعة السومو، وشدّ الحبل، وتتبع الخط، وأهمية الحساسات في هذه المسابقات.



وفي نهاية الورشة، أُجري تطبيق عملي لتركيب روبوت، من الطلاب؛ لتصميم سيارة متحركة، مستخدمين جميع أدوات الحقيبة الميكانيكية للروبوت NXT، ثم فتح باب النقاش أمام الحضور والإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.