"حميد" يحصد جائزة مسار "الفيديو الصحفي" في مسابقة اليوم الوطني

نظمتها "هيئة الصحفيين السعوديين بالرياض"

حصد مراسل مجموعة قنوات سعودي 24 الفضائية، الزميل الإعلامي محمود حميد، جائزة مسار "الفيديو الصحفي".

جاء ذلك في مسابقة اليوم الوطني الحادي والتسعين التي نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالعاصمة الرياض.

وكان عنوان مشاركة الزميل "حميد" الذي عرض على شاشة سعودي 24: "بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية".

تضمن التقرير عدداً من اللقاءات المرئية التي من خلالها قدم المقيمون في المملكة تهنئتهم للقيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة بلغاتهم.

وتم تكريم الزميل "محمود حميد" بدرع تذكاري ومبلغ مالي، برعاية وحضور الرئيس التنفيذي للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، وبحضور رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك.

وقال الإعلامي محمود حميد: إن هذه الجائزة تعد دافعاً له ولزملائه الفائزين في تقديم مزيد من العطاءات خدمةً لهذه البلاد المباركة التي تحلق في سماء المجد والعلياء، رافعاً شكره للقائمين على هذه المسابقة التي لقيت استحسان الجميع.