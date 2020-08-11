فرنسا تمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5 آلاف شخص

غداة تسجيل زيادة ملحوظة في إصابات "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير.

وبيّن "كاستيكس" في مؤتمر صحفي أن وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير في الطريق الخطأ منذ أسبوعين؛ وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت فرنسا أمس أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بكوفيد-19 منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.