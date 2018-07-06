"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات في المناطق المحررة باليمن

استفاد منها 696 فرداً من إجمالي 22273 سلة غذائية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة والقرى والمدن المجاورة لها التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة جراء الوضع المعيشي المتردي نتيجة الممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية.

كما قدم المركز مساعدات غذائية للنازحين في "السويدية" في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 696 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.



وتزامنًا مع التحركات الميدانية لتحرير مديرية التحيتا بادر مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع السلال الغذائية في المناطق التي تم تطهيرها من الميليشيات الحوثية، حيث شمل التوزيع مناطق الغويرق والصقف والبقع التابعة لمديرية التحيتا، وبلغ عدد المستفيدين 3600 فرد من سكان هذه المناطق.

وعبّر أهالي المناطق المحررة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مبادرته الإنسانية العاجلة بتقديم العون لهم والوقوف بجانبهم للتخفيف من معاناتهم في الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.



ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا.