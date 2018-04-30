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وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة

مصادر تكذب خبر وفاة أمير مكة: "الفيصل" بخير ويتابع أعماله

نفت مصادر في إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله بمواقع التواصل عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وأوضحت المصادر أن أمير مكة بخير ويتابع مشاريع المنطقة حيث وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، ويتابع مهامه أيضاً من خلال أعماله المكتبيه ولقاءاته بمنزله .