مصادر تكذب خبر وفاة أمير مكة: "الفيصل" بخير ويتابع أعماله

وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة

نفت مصادر في إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله بمواقع التواصل عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وأوضحت المصادر أن أمير مكة بخير ويتابع مشاريع المنطقة حيث وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، ويتابع مهامه أيضاً من خلال أعماله المكتبيه ولقاءاته بمنزله .

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30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 02:30 PM

وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة

مصادر تكذب خبر وفاة أمير مكة: "الفيصل" بخير ويتابع أعماله

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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نفت مصادر في إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله بمواقع التواصل عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وأوضحت المصادر أن أمير مكة بخير ويتابع مشاريع المنطقة حيث وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، ويتابع مهامه أيضاً من خلال أعماله المكتبيه ولقاءاته بمنزله .

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