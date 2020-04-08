حفل زفاف مصري ينتهي بـ9 إصابات كورونا ووفاة اثنين

وضع 200 مخالط في الحجر الصحي وإغلاق القرية

كشف عضو مجلس النواب المصري علاء والي أن إقامة حفل زفاف في قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، تسبب في اكتشاف 9 حالات فيروس كورونا، ووفاة اثنين منهم، بالإضافة إلى وضع 200 شخص من المخالطين في الحجر الصحي.

وحسب موقع "صدى البلد" المصري، قال النائب علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في قرية المعتمدية بالجيزة، جاءت نتيجة الاختلاط في بعض المناسبات، وهي حفل زفاف أقيم بالقرية، وسرادق عزاء، مشيراً إلى أن قرية المعتمدية تقع في قلب محافظة الجيزة، إلا أنها تعيش ثقافة مجتمع ريفي، حيث يوجد بعض المناسبات القائمة في غير أوقات الحظر الرسمية سواء الأفراح أو بعض المناسبات التي يكون بها تجمعات، ونتيجة لذلك انتشرت الإصابة بين عدد من أبناء القرية.

وأشار "والي" في تصريحات له إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل في قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة إلى 9 حالات حتى الآن، وحالتي وفاة، كما تم عمل حجر صحي لـ200 حالة كانت مخالطة للحالات المصابة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة أن حالتي الوفاة تزيد أعمارهما على الستين عاماً، والإصابات تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين والستين عاماً، وفيما يخص المخالطين من كل الفئات العمرية.

وأعلنت محافظة الجيزة فرض حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة ابتداءً من أمس 8/ 4/ 2020 بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة، ولمدة أربعة عشر يوماً؛ حرصاً على سلامة المواطنين، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.