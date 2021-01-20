"واصلي" يتفقد مزارع البن بـ"العارضة" ويستمع لمطالب واحتياجات المزارعين

الجولة شملت عدة مزارع في جبل نعشاو وجبل سلا

قام مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، بزيارة تفقدية لمزارع البن بمحافظة العارضة، وشملت الجولة عدة مزارع في جبل نعشاو بمركز القصبة، وكذلك زيارة مزارع جبل سلا.



واطلع "واصلي" على سير أعمال تنفيذ المبادرات التي تدعمها إدارة الهيئة، ومن أهمها مبادرة الهيئة لإيصال الشتلات للمزارعين بمزارعهم بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، وعن مدى نجاحها على أرض الواقع، مستفيدًا من مبادرة الهيئة بمحافظة العارضة ٣٣ مزارعًا، بعدد ٣٠٣٠ شتلة من البن، وغيرها من الشتلات الزراعية المناسبة.



وتم خلال الجولة الاطلاع على الملاحظات والعوائق التي تواجه المزارعين، والاستماع لطلباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى توعيتهم وإرشادهم من قِبل المختصين والفنيين بالهيئة عن آليات التسميد والتقليم السليم للأشجار، واتباع طرق الري الحديثة، وتشجيعهم على الاهتمام بمزارعهم.





رافق مدير عام الهيئة في جولته: مدير الأشغال العامة المكلف سعد عبدالعزيز فراج، ومحمد فرحان الجابري، ومسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.