نواف بن محمد عضوًا في لجنة تقييم المخاطر بالاتحاد الدولي للقوى

اختير الأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عضوًا في لجنة التدقيق وتقييم المخاطر والشؤون المالية بالاتحاد؛ وذلك كممثل للمكتب التنفيذي.



وتعد هذه اللجنة من أهم اللجان المساعدة في منظومة لجان الاتحاد الدولي؛ حيث إن من أبرز مهامها تقديم المساعدة للمكتب التنفيذي، وذلك فيما يتعلق بأعمال التدقيق وأعمال تقييم المخاطر وتحديد مسؤولياته حيال رفع التقارير المالية والتقارير الخاصة والأعمال الداخلية، وكذلك فيما يتعلق بإدارة الأمور المالية بهدف تحقيق الحماية للاستقرار المالي وتعزيز الشفافية، وتحمل المسؤولية، كما أن من صلاحياتها تقديم الاستشارات والتوصيات حسب قوانين ولوائح اللجنة المقرّة والمحددة مسبقًا من المكتب التنفيذي للاتحاد.