حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران"

طالب الجهات المعنية بضرورة ردمها بشكل سريع

تسببت حفر في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات أول من أمس، في تلف إطار مركبة أحد المواطنين.

وقال المواطن عبدالعزيز الوهاس: "حاولت تدارك إحدى الحفر، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، مضيفًا أنه حين توقفه شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وتساءل "الوهاس": "لماذا هذا الإهمال من قِبل الجهات المسؤولة، فعطل سيارتي الآن من يتحمله؟ إضافة بالتأكيد لتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة ردم هذه الحفر الناتجة عن تهالك طبقة الأسفلت منذ سنوات، وبشكل سريع حتى لا تتعرض مركبات أخرى لما تعرضت له مركبته، اًو تسبب حوادث حين محاولة تلافيها أو تعرض مركبات مسرعة لأضرار أثناء مرورها.